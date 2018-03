Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dică, s-a declarat mulţumit de evoluţia formaţiei sale, care a remizat, duminică, în deplasare, scor 1-1, contra liderului CFR Cluj.

"Mă mulţumeşte că am avut încredere şi am crezut până la final că putem să egalăm. Mă mulţumeşte şi jocul din repriza secundă, pentru că prima repriză a fost echilibrată, dar a fost decisă de acea decizie a arbitrului. Pot să spun că sunt mulţumit de acest rezultat, pentru că am egalat în minutul 91, dar dacă egalam mai devreme, puteam să câştigăm", a spus Dică, la Digi Sport.

Cât despre arbitraj: "Am înţeles că ambele decizii ale arbitrului nu au fost corecte, dar nu vreau să... citeste mai mult

acum 40 min. in Sport, Vizualizari: 54 , Sursa: Pro Sport in