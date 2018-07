Antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dică, a apărut extrem de dezamăgit la finalul partidei cu Dinamo. Tehnicianul nu înţelege cum jucătorii săi au putut conduce de trei ori şi n-au reuşit să menţină avantajul până la final. Mihai Popescu a egalat la 3, în minutul 89.

"Sunt supărat pentru că n-am reuşit să câştigăm un meci pe care l-am avut în mână. Am condus de trei ori... Şi anul trecut am suferit la fazele fixe, la fel se întâmplă şi acum. Păcat. Am marcat trei goluri, ne-am mai creat câteva ocazii, dar n-am reuşit să câştigăm. Era minutul 89 şi n-am fost în stare să mai rezistăm până la final. Sunt dezamăgit pentru că îmi doream să avem mai multe puncte.... citeste mai mult