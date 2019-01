“Diaspora vine acasa” Miting in data de 10 februarie in Piata Victoriei

In data de 10 februarie se implinesc 6 luni de la mitingul Diasporei, 6 luni de la interventia in forta a jandarmilor pentru a pune capat protestului pasnic la care au participat mii de romani stabiliti in strainatate, intorsi acasa special pentru a participa la manifestatie, dar si zeci de mii din tara. Pentru a marca momentul sute de persoane au anuntat ca vor fi in Piata Victoriei ca sa ceara demisia Guvernului si a celor responsabili de reprimarea violenta a protestului. Romania este satula sa vada cum batranii si copii sunt omorati pe strada de infractori iesiti din... citeste mai mult