DIANA MORAR, PNL: Cel mai frumos dar pe care România se cuvenea să-l primească în ceas Centenar era un Proiect de ţară Cel mai frumos dar pe care Romania se cuvenea sa-l primeasca in ceas Centenar al existentei sale ca stat intreg suveran si independent, era un Proiect de tara. Un Proiect de tara care sa uneasca la o masa toti factorii decidenti si politici, lasand la o parte pentru o clipa interminabilele lor lupte si orgolii, pentru a contura un viitor de tara.

La 100 de ani de la Unire, Romania are nevoie de un sistem stabil in educatie, de sprijinirea cresterii natalitatii,... citeste mai mult

acum 53 min. in Locale, Vizualizari: 30 , Sursa: Mesagerul in