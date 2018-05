Modelul Diana Mich și fotbalistul Florin Gardoș au crescut în același cartier (Micro 17) însă nu se jucau împreună. Florin bătea mingea de dimineața până seara, iar Diana era preocupată de păpuși și de jocurile copilăriei. După ani și ani cei doi s-au reîntâlnit în București… unde… după mai multe insistențe ale fotbalistului… cei doi au format un cuplu.

“A durat ceva timp până am decis să formăm un cuplu. Folosind o metaforă de-a lui Florin, a fugit mai mult după mine decât după minge. Și bine a făcut, deoarece nu aș fi găsit un bărbat mai potrivit pentru mine. Apoi a decurs totul firesc, Florin m-a cerut de soție după un an și jumătate de relație, am făcut nunta după 3 ani. Iar... citeste mai mult