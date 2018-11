Dialoguri lirice la Dunare. Sub semnul celor 100 de ani de la Marea Unire.

Sâmbătă 10 noiembrie am participat la cea de a IV-a editie ( si ultima ), editia Tulceana. Acest mini-festival de literatura a fost initiat anul trecut ( 2017 ), de poeta braileana Violeta Craiu si, pana acum, s-a desfasurat cu succes si in conditii exceptionale la : Braila ( C.A.R.P. Ana Aslan ), Tecuci ( Centrul Cultural ), Galati ( intr-o locatie privata ) si Tulcea ( Biblioteca Judeteana Panait Cerna ). Odata ce s-a luminat de ziua de sambata am pornit la drum, un drum de toamna ruginie, incetosata si... citeste mai mult

acum 42 min. in Locale, Vizualizari: 21 , Sursa: Info Est in