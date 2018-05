La trei săptămâni după răsturnarea de situaţie din returul cu Barcelona, antrenorul echipei AS Roma, Eusebio Di Francesco, crede într-o „nouă minune” în faţa lui Liverpool, miercuri, în manşa a doua a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal.

Azi, de la ora 21.45, AS Roma primeşte replica celor de la Liverpool în manşa secundă a semifinalelor Ligii Campionilor. Echipa italiană are nevoie si de această dată să recupereze un pasiv de trei goluri, cu menţşiunea că dacă în sferturi scorul din tur a fost 4-1 pentru Barcelona, în semifinale Liverpool s-a impus cu 5-2. punctul comun este că AS Roma se califică în finală dacă... citeste mai mult

