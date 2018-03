Luxoft, unul dintre principalii furnizori de servicii de dezvoltare software şi soluţii IT, l-a numit pe Bogdan Pelinescu în funcţia de director general pentru Europa Centrală şi de Sud-Est. El va gestiona planurile de dezvoltare la nivel european ale companiei, înlocuindu-l pe Wojciech Mach, care a ocupat această funcţie în perioada 2015-2018.

Cu o experienţă de peste 20 de ani în industria IT, Bogdan Pelinescu a ocupat funcţia de director general în cadrul Luxoft România din 2011, timp în care numărul de angajaţi s-a triplat, iar subsidiara locală a dezoltatorului IT ajungând să ocupe locul patru pe piaţa din România, după cifra de afaceri.

De asemenea, în... citeste mai mult