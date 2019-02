SC MIRTIM PROD SRL finalizeaza in data de 15.02.2019, implementarea proiectului „DEZVOLTAREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A MOBILIERULUI LA SC MIRTIM PROD SRL”, cod SMIS 102354, proiect co- finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

