SC MIRTIM PROD SRL finalizeaza in data de 15.02.2019, implementarea proiectului „DEZVOLTAREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A MOBILIERULUI LA SC MIRTIM PROD SRL”, cod SMIS 102354, proiect co- finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene iar Organismul Intermediar pentru implementarea acestui program in Regiunea Nord Est, este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Est.

