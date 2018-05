Beneficiar: S.C. NEW DENT S.R.L.

Proiectul „Dezvoltarea activităţii S.C. NEW DENT S.R.L. prin achiziţia de echipamente" cu dezvoltarea de servicii noi prestate finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 este implementat de către S.C. NEW DENT S.R.L. şi are o valoare totală de 507.037,63 lei, din care 336.288,70 lei reprezintă finanţarenerambursabilă.ProgramulOperaţionalRegional2014-2020esteimplementatlanivelnaţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord-Est, organism intermediar al programuluicemonitorizeazăimplementarea... citeste mai mult