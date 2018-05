O statuie uriasa din bronz a lui Karl Marx, cu o inaltime de 4,5 metri, a fost dezvelita, sambata, in orasul german Trier, care a acceptat aceasta lucrare de arta de la un renumit sculptor chinez, dupa mai multi ani in care au avut loc dezbateri pe ideea ca acest gest ar demonstra acceptarea abuzurilor ale drepturilor omului ce se petrec in China.

Dezvelirea acestei statui si alte evenimente pentru comemorarea filosoful la implinirea a doua secole de la nasterea acestuia au iscat controverse, scrie bbc.com.

Marx este coautor al Manifestul Partidului Comunist, alaturi de Friedrich Engels. Potrivit Manifestului, toata istoria omenirii este bazata pe... citeste mai mult