Stere Borcea, 72 de ani, a oferit detalii inedite despre viaţa de familie a lui Cristi Borcea, fostul acţionar dinamovist având şapte copii din relaţii diferite. Acum, ex-directorul executiv al "câinilor" e închis, fiind condamnat în "Dosarul Transferurilor".

"La 24 de ani, am avut primul copil, pe Cristi, apoi pe Violeta, şi pe Ştefania. Copiii mei sunt făcuţi toţi din 3 în 3 ani. Am mai avut un băiat, dar s-a prăpădit, Dumnezeu să-l ierte. Era cel mai frumos. Am în total 10 nepoţi. 7 copii de la Cristi, două fete de la Violeta şi o fată de la Ştefania care trăieşte în Germania. La 72 de ani pot să spun că sunt mândru şi... citeste mai mult