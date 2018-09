România a pierdut în 1999 o şansă istorică de a deveni centrul industriei de servicii de IT din Europa de est şi de a avea o piaţă de 10 mld. euro cu un număr de 200.000 de angajaţi, de peste două ori mai mult decât are în prezent, din cauza respingerii de către autorităţi a planurilor prezentate de “două mari grupuri europene” care ar fi vrut să facă pe plan local “cele mai mari investiţii” din regiune.

“Au fost două mari grupuri europene care în 1999 au dorit să vină în România şi sa facă cele mai mari investiţii din momentul respectiv din Europa de Est în IT şi care au fost să spunem îndepărtaţi de o atitudine de respingere aproape pe faţă de autorităţile. Nu mă refer la Guvern care a... citeste mai mult