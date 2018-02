Peter Humphrey, detectivul particular britanic care a fost arestat şi deţinut într-o închisoare din China timp de doi ani, a făcut dezvăluiri pentru Financial Times despre experienţa sa de acolo. El a povestit despre condiţiile mizere în care a trăit, dar a făcut dezvăluiri alarmante şi despre câteva companii internaţionale, potrivit Quartz.

Închisoarea în care a stat "era o afacere. Deţinuţii lucrau pentru companii producătoare de haine". Printre brandurile pe care le-a recunoscut se numără giganţii H&M şi C&A.

"Prizionerii munceau în sala comună. Aceştia făceau părţi din ambalaje. Am cunoscut branduri precum 3M, C&A sau H&M. Asta... citeste mai mult