Ana Maria Berbece, una dintre surprizele selecționerului Ambros Martin de la Mondialul de anul trecut, trece prin momente de coșmar. Conform acesteia, doctorul echipei naționale i-a administrat o pastilă de pe urma căreia a căpătat numeroase reacții adverse.

"Am fost intoxicată în decembrie în timp ce eram la naţionala de senioare, cu o pastilă dată în neştiinţă, pentru nişte dureri de stomac. Am făcut alergie la aceasta, m-a ţinut o lună-două şi acum am rămas cu sechele, despre care nimeni nu ştie nimic, niciun doctor din România nu ştie ce am.

Voi merge în străinătate să... citeste mai mult

