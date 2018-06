”Este o problemă pe care nu vreu să o dezbat în faţa camerelor de filmat. Vreau să am o discuţie bărbătească cu Gică Popescu. Eu consider că nu are dreptul să facă afirmaţiile pe care le-a făcut. El trebuie să ştie un lucru. Eu eram la Federaţie, adus...

Adevarul, 24 Februarie 2018