Vineri, 30 Martie, 20:53

"Veteranul" Florin Cernat (38 de ani), sub contract cu FC Voluntari, a dezvăluit reacția pe care a avut-o în momentul în care a fost achiziționat de Dinamo București de la Oțelul Galați, în anul 2000, când avea doar 18 ani.

"Eu, fiind al lui Giovanni Becali, mi-a explicat că e mai bine să mă duc acolo. Era şi Steaua pe fir, toate din Bucureşti erau. Am ales Dinamo şi am dat peste alţi jucători foarte buni

Am intrat în vestiar şi acolo nu ştiam în ce direcţie să o iau. Mă uitam în stânga, erau Mihali, Lupescu, în faţă era Giani Kiriță, Fane Preda, în drepta Florentin Petre, era şi Cătălin... citeste mai mult

