"Liviu Dragnea este un accident al statului paralel. Statul paralel l-a propulsat pe Victor Ponta. Eu nu sunt fanul domnului Dragnea, dar vreau sa va spun un singur lucru. Este foarte usor si am ajuns, tocmai de aceea suntem astazi asa, pentru ca am avut un Ponta inainte, care a negociat cu tot statul paralel, si cu Ghita, si cu Coldea, cu Kovesi, incat noi am ajuns sa il avem astazi pe Liviu Dragnea si sa puna in conducerea partidului jumatate din Teleorman", a spus Vanghelie la Realitatea TV.

azi, 12:22 in Politica, Sursa: Realitatea