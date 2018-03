Miercuri, 21 Martie, 20:49

"Veteranul" Florin Cernat (38 de ani), în prezent la FC Voluntari, a rememorat în cadrul unui interviu o întâmplare de senzație petrecută în Ucraina, pe vremea când evolua pentru Dinamo Kiev.

"Ţin minte o fază din Ucraina. Eram noi într-un club după un meci, Lobanovski încă era antrenor. Eram mulţi, 8-10 jucători, şi a venit Anatoli Demianenko, antrenorul secund. Când l-am văzut, am zis «Doamne, mâine am încurcat-o».

Dar a venit la noi şi ne-a zis aşa: «Ăsta e clubul meu. Fugiţi în altă parte, schimbaţi clubul». Când am auzit, nu mi-a venit să cred", a spus Florin Cernat, la TV Telekom Sport.... citeste mai mult

