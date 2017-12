Vineri, 29 Decembrie, 20:48

Mirel Rădoi (36 de ani) a dezvăluit că a fost la un pas de a ajunge la Dinamo înainte de a semna cu formația din Ghencea.

"Au început negocierile cu Steaua şi ţin minte că era o mică neînţelegere în privinţa sumei de transfer. A intrat pe fir Dinamo. Cristi Borcea era înnebunit şi am fost foarte aproape, am avut două zile cumplite. Aş fi făcut orice să nu ajung la Dinamo, eu am crescut cu Universitatea Craiova", a dezvăluit Rădoi la TV Digi Sport.

Mai mult, fostul jucător al lui Extensiv Craiova susține că și-ar fi dorit să rămână la formația... citeste mai mult