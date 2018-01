Miercuri, 31 Ianuarie, 19:55

Adi Popa a semnat cu saudiții de la Al Taawon și deja s-a lovit cu fotbalul saudit. La nici 12 ore de când aterizase în Arabia Saudită, fostul fotbalist al FCSB-ului a debutat în tricoul noii formații. A explicat apoi cum a fost înlăturat de la Reading, unde s-a simțit nedreptățit.

"Am aterizat ieri dimineață, iar la 7 seara am jucat meci oficial cu Al Nasr. Am dormit până la 3, am luat o gustare și apoi la stadion. Sunt împrumutat pentru că la Reading nu conta nimic. Nici cum mă antrenam, nici cum jucam, dar nu conta nimic. Aveam evoluții apreciate la echipa a doua, dar nu aveam nicio șansă.

