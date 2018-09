Adevărul: Cum a ajuns domnul Dragnea şeful PSD?

Victor Ponta: Ne-a înşelat pe toţi. Dragnea fusese condamnat în primă instanţă, moment în care s-a retras din Guvern, după ce am avut o discuţie cu el. Atunci m-a rugat să o pun pe Sevil Shhaideh în locul lui, ok, am pus-o. La distanţă de o lună, am fost eu inculpat în acel dosar în care ulterior am fost achitat. Am avut o discuţie cu Dragnea şi i-am spus un lucru pe care el l-a făcut apoi: „Liviu, urmează alegerile, mă retrag, aşa cum şi tu te-ai retras. Cum ar fi să mă duc eu dimineaţă la Curtea Supremă, apoi seara ce fac, merg cu voi în campania electorală?“ El a spus: „Da, aşa e, hai să găsim pe... citeste mai mult

