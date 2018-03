Joi, 22 Martie, 13:32

Gerard Pique, fundașul de 30 de ani al Barcelonei, a dezvăluit cum se distrează cu rivalii de la Real Madrid.

Catalanul a scris în articolul său pentru The Player's Tribune că a creat un grup de WhatsApp cu jucătorii spanioli de la Barcelona și Real Madrid, iar aceștia fac glume pe seama rivalității din campionat.

"O să vă dau o informație din interior. Toată lumea știe că fotbaliștii au grupuri de WhatsApp. Eu am unul cu prietenii de acasă și unul pentru colegii de la Barcelona. Dar favoritul meu s-ar putea să vă surprindă. La începutul acestui sezon, când aveam 8 sau 9 puncte avans față de Real Madrid, am creat un grup special cu câțiva... citeste mai mult

Sursa: Gazeta Sporturilor