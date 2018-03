Președintele rus Vladimir Putin deține o oarecare informație compromițătoare despre Donald Trump, pe care președintele american nu vrea s-o facă publică, a declarat jurnalista NBC, Megyn Kelly, care a realizat recent un interviu cu liderul rus, notează Sputnik News.

"Nu aș putea spune că lui Putin îi place Trump. Am observat la el acest lucru, mi s-a creat impresia că are o informație compromițătoare despre Trump", citează The Hill afirmațiile jurnalistei. Kelly nu a explicat pe ce se bazează presupunerea.

