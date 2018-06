Într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, cu ocazia împlinirii a 50 de ani, Dorinel Munteanu recunoaşte că s-a confruntat cu o problemă serioasă, alcoolismul, de care a reuşit să scape cu ajutorul familiei şi al duhovnicului său.

„Totul a început prin 2014, când au apărut primele semne că eu şi cu Simona vom divorţa. Am început să uit de mine, am intrat în nişte anturaje, mergeam des la vânătoare, acolo unde «repriza a treia» e cea mai importantă şi cea mai lungă. Era repriza în care începea petrecerea de după vânătoare. Iar eu am început... citeste mai mult

