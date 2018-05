Regimul "All Inclusive" a devenit foarte popular de ceva timp, multe persoane optând pentru acesta atunci când merg în vacanţe, la odihnă. Însă tot mai multe detalii ies la iveală despre ce se întâmplă cu adevărat în bucătăria hotelurilor "All Inclusive".

Un bucătar şef, din cadrul unui hotel de cinci stele, a dezvăluit mai multe lucruri şocante despre cum funcţionează sistema "All Inclusive" şi ce face angajatorul, dar şi bucătari angajaţi, pentru a economisi bani.

Cele 50 – 60 kg de carne rămase din ziua precedentă nu se aruncă niciodată. Ar fi o mare pierdere. Noi spălăm carnea de sos şi a doua zi o preparăm cu un... citeste mai mult