Vineri, 11 Mai, 17:35

John McEnroe, fostul mare tenismen american, a făcut o afirmație surprinzătoare într-un interviu acordat zilele trecute presei internaționale.

Acesta a declarat că a primit 1 milion de euro de la Donald Trump pentru a juca un meci împotriva uneia dintre surorile Williams.

"Am primit la un moment dat un plic de la Donald Trump pe vremea când nu era încă preşedinte. Am refuzat. Nu am avut niciodată dorinţa astea de a juca împotriva unei femei", a relatat McEnroe, conform Fox... citeste mai mult