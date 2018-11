Cristian Cioacă are parte de o nouă poveste de iubire în viața lui. Actuala parteneră a fostului polițist a vorbit despre pasiunea care există între ea și cel de numele căruia se leagă cel mai cunoscut caz de dispariție din România.

„Toată lumea o să spună că e absurd. Mi s-a tăiat respiraţia când l-am văzut. A fost o chestie uniocă, nu am mai simţit aşa ceva chiar niciodată. Am făcut eu primul pas. Am hotărât să îl caut. Prima dată am vorbit cu mama lui. Ma-am recomandat, i-am spus cine sunt şi i-am spus că vreau să îl ajut. Dânsa era supărată în perioada... citeste mai mult

azi, 13:18 in Social, Vizualizari: 34 , Sursa: A1 in