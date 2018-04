Sambata, 21 Aprilie, 11:48

Gigi Becali, cel care a anunțat în repetate rânduri că se retrage definitiv de la FCSB, s-a declarat în această dimineață un inamic desăvârșit al meciurilor aranjate și a dezvăluit cum, în urmă cu 13 ani, a refuzat un blat în care trebuia să fie implicată echipa sa.

"Când am fost în fotbal, din 2003, de când am preluat Steaua, niciodată nu a existat niciun aranjament. A venit Răzvan Zamfir la mine, cel care e acum la CFR Cluj. A venit la mine la birou, jucam cu FC Brașov prin 2005. Juca Dorinel Munteanu, iar Zenga era antrenor, parcă.

«Băi, domnul Gigi, vrei să câștigi titlul? Eu am trei jucători... citeste mai mult