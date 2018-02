Apar informații surprinzătoare în cazul crimei de la Titu. Suspectul era sub tratament pentru tulburări comportamentale și avea un comportament deviant. Acestea sunt rezultatele expertizei făcute până acum în acest caz.

Sunt informații exclusive obținute de Antena 3 în urma audierilor și discuțiilor purtate cu criminalul de la Titu. Medicii au ajuns la concluzia că are un comportament deviant și chiar se afla sub tratament psihiatric.

Criminalul se răzgândește de la un moment la altul. De altfel pentru a stabili dacă avea sau nu discermănânt în momentul când a comis crima și va fi dus la o evaluare psihiatrică.

