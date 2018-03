Dezbateri publice la RATBV

Conducerea RATBV SA a anunţat că, în 30 martie, de la ora 17, la sediul societăţii, de pe strada Hărmanului nr. 49, va organiza o dezbatere publică referitoare la viitorul transportului în comun din municipiul Braşov şi zona metropolitană Braşov.

Prin această întâlnire se dă startul unei serii de dezbateri publice, sub sloganul «Hop on the future», care își propune să contureze mai bine noua strategie de transparentizare a deciziilor conducerii societăţii.

La dezbaterea din 30 martie sunt invitaţi să ia parte la dezbatere reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale, ai instituţiilor publice locale şi centrale, reprezentanţii... citeste mai mult