Dezbaterea Smart City 2018-2020 promoveaza start-up-urile care satisfac nevoile dezvoltarii oraselor inteligente

Companiile la inceput de drum care au dezvoltat produse si servicii pentru imbunatatirea vietii urbane sunt asteptate pe 23 martie la Iasi, la Dezbaterea Smart City 2018-2020. Aici va fi locul unde isi vor putea prezenta solutiile in fata administratiei locale, companiilor de tehnologie si investitorilor.

Prezentarile Start-up-urilor vor avea loc in cadrul Panelului Start-Up Demo Night dedicat solutiilor de tehnologie digitala folositoare administrarii oraselor si cetatenilor lor. Unul dintre Partenerii evenimentului este compania Orange, care va prezenta un program de accelerare de 1 an - Orange Fab, conceput pentru a sustine antreprenorii in... citeste mai mult

