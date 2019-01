Miercuri, 23 ianuarie 2019, la Centrul Cultural Mioveni, de la ora 10.00, va avea loc seminarul - Viitorul tinerilor Europei sub Președinția României - eveniment organizat în cadrul programului WISE.

Reamintim că Proiectul ”WISE - While Innovating and Strenghtening Europe”(Inovând și consolidând Europa) este deja cunoscut la nivelul orașului Mioveni, fiind realizate deja o parte dintre activitățile acestuia. Unele activități se desfășoară atat la nivel local, cât și internațional fiecare organizație parteneră organizându-și propriile activități cu respectarea tematicilor stabilite prin... citeste mai mult

