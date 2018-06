Ashoka România și Enel România organizează vineri, 22 iunie 2018, între orele 09:00 și 14:00 la Seneca Anticafe (Arhitect Ion Mincu, nr. 1) evenimentul Social Innovation to Tackle Fuel Poverty: What Works in Romania? - Inovaţii sociale pentru combaterea sărăciei energetice : Care sunt soluţiile cele mai potrivite pentru România?

Ashoka România prezintă în premieră pentru România soluții care au avut deja rezultate în Europa în creșterea calității vieții pentru persoanele care nu își permit sau nu au acces la servicii moderne de energie (electricitate, agent termic, gaze naturale etc).

Accesul este liber în limita locurilor... citeste mai mult