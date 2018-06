Organizat de New Strategy Center, Universitatea Ovidius şi Primăria Constanţa, forumul aduce personalităţi de primă mărime în ceea ce priveşte afacerile internaţionale şi de securitate. La ce putem să ne aşteptăm în legătură cu zona extrem de complicată în care ne aflăm? Ce spun liderii şi specialiştii veniţi la Black Sea and The Balkans Security Forum 2018?

Discutăm la Dezbaterile Historia, la Adevarul Live, începând cu ora 11.00, împreună cu profesorul Dan Dungaciu, în cadrul unei transmisiuni realizate chiar de la Constanţa în timpul desfăşurării dezbaterilor. O emisiune moderată de Ion M.Ioniţă, redactor-şef Historia. citeste mai mult

azi, 09:16 in Eveniment, Vizualizari: 21 , Sursa: Adevarul in