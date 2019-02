Cifra de afaceri a sectorului de software şi servicii IT a crescut cu 11,3% în 2016 comparativ cu 2015, şi va depăşi în 2017 pragul de 4 miliarde de euro, conform studiului “Software and IT Services in Romania” lansat de Asociaţia patronală a...

Ziarul Financiar, 30 Mai 2017