Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a crescut miercuri la 2,42%, de la 2,28% în ziua anterioară, conform datelor Băncii Naţionale a României (BNR). Nivelul de 2,42% nu a mai fost consemnat din 24 octombrie 2014.

ROBOR la 3 luni a mai fost de 2,42% pentru ultima dată în 24 octombrie 2014, apoi a scăzut continuu, coborând sub 2% în noiembrie 2014 şi sub 1% în ianuarie 2015. În septembrie şi octombrie 2016, ROBOR la 3 luni a avut minimele sale istorice, de 0,68%, după care s-a menţinut sub 1% până în 18 septembrie 2017. În 14 noiembrie 2017, a revenit la peste 2%.

