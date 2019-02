Zidurile unui imobil al Universităţii din Sankt Petersburg (nord-vestul Rusiei) s-au prăbuşit sâmbătă, mai multe persoane fiind prinse sub dărâmături, au anunţat agenţiile de presă ruse, citate de Reuters.

Agenţia de presă RIA Novosti a relatat că 21 de oameni s-ar afla sub dărâmături, în timp ce Interfax notează că mai multe etaje ale clădirii s-au prăbuşit în timpul unor lucrări de renovare.AGERPRES



Sursa foto: PiterskayaBulka/Twitter.com

