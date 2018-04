Acoperirea vaccinală în România s-a redus „dramatic” de la an la an, situându-se sub sub limita de 95% recomandată de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

Cu ocazia Săptămânii Europene a Vaccinării, Ministerul Sănătăţii a transmis un „mesaj de susţinere fermă a vaccinării”, iar Sorina Pintea afirmă că „Legea vaccinării trebuie să reprezinte o prioritate”.

„Până la apariţia unui cadru legal, intenţionăm să demarăm campanii de vaccinare în zonele cu focare de rujeola şi populaţie vulnerabilă”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii.

