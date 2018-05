Momentan nu se cunoaste motivul si sursa poluarii. Va aducem aminte ca Un dezastru ecologic de proportii a fost inregistrat la Iasi, in perioada februarie 2017, atunci cand apele au fost poluate cu o substanta extrem de toxica. Cantitati uriase de substante chimice folosite in industrie s-au scurs in albia raului Nicolina, ceea ce a provocat o reactie in lant care cuprinde intreaga retea de rauri din judetul Iasi

https://www.bzi.ro/exclusiv-dezastru-ecologic-pe-bahlui-zeci-de-pesti-au-murit-ce-se-intampla-foto-653461

