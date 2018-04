Luni, 09 Aprilie, 22:59

Devis Mangia i-a transmis un mesaj categoric lui Alexandru Băluță, după înfrângerea cu FCSB, scor 0-2.

"Jocul s-a schimbat foarte rapid, am primit gol după 5 minute. Știam că sunt periculoși la fazele fixe, că au o talie mult mai mare decât noi. Trebuie să ne apărăm poziția a treia, e importantă pentru accederea în cupele europene.

Băluță trebuie să joace și să vorbească mai puțin. Nu m-a nemulțumit nimic, dar dacă are ceva să îmi spună, o poate face în vestiar.

Faptul că nu marcăm e o problemă evidentă. Trebuie să găsim soluții. Astăzi nu am făcut un meci slab, dar nu am profitat de șansele avute", a... citeste mai mult