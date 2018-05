Duminica, 27 Mai, 23:43

Devus Mangia, antrenorul lui U Craiova, a vorbit despre succesul reușit de echipa sa în finala Cupei României cu AFC Hermannstadt, 2-0.

"E greu să joci o finală, sunt foarte multe emoții. Cred că am jucat foarte inteligent. Am mai jucat alte finală în carieră, am luat argintul, dar acum a venit și aurul. Trofeul e pentru jucători, suporteri, club și oraș. A fost o atmosferă superbă. N-am mai făcut o asemenea performanță de 25 de ani, așa că e un rezultat foarte bun... citeste mai mult