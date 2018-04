Devis Mangia, antrenorul echipei CS U Craiova, spune că echipa sa merita să câştige partida cu Viitorul, scor 3-3 (2-1), din etapa a 7-a a playoff-ului Ligii 1. Italianul susţine că trupa sa şi Viitorul lui Gheorghe Hagi s-au autodepăşit, sâmbătă seara, pe stadionul "Ion Oblemenco".

"A fost un bun PR pentru fotbalul românesc, un meci spectaculos, de obicei, când am jucat cu Viitorul, au ieşit meciuri frumoase. Meciurile dintre Craiova si Viitorul din acest sezon au fost foarte bune! Cred ca am meritat sa castigam pentru ca am avut mai multe sanse de a marca. Important e sa jucam fotbal... citeste mai mult

