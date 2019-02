Craiova s-a impus în faţa lui FC Hermannstadt, la Piteşti, scor 1-0, iar echipa condusă de Devis Mangia rămâne aproape de primele două clasate din Liga I Betano, CFR Cluj şi FCSB.

La finalul partidei de pe Stadionul "Nicolae Dobrin", tehnicianul italian s-a arătat mulţumit de faptul că a ajuns la trei meciuri fără înfrângere şi fără gol primit, însă a evitat să vorbească de câştigarea campionatului incă.

"Am controlat jocul, am avut posesie, dar am riscat în două situaţii. Sunt foarte mulţumit de jucătorii care au intrat pe teren, au avut atitudine. Cred că avem... citeste mai mult

