Vineri, 16 Martie, 22:41

Devis Mangia, tehnicianul lui U Craiova, a analizat jocul făcut de echipa sa în meciul cu Viitorul, 0-0.

"Nu am jucat un meci bun din punct de vedere tehnic. E dificil să ai un rezultat bun dacă joci așa. Deci, ne mulțumim cu egalul. Nu ne-am asumat riscuri în timpul meciului. Repet, problema noastră a fost că nu am făcut un joc bun tehnic.

Dacă n-am câștigat, înseamnă că nu am fi meritat să ne impunem aici. Sunt aici să vorbesc despre meci, nu despre alte lucruri. Nu faptul că nu l-am introdus pe Gustavo e problema, trebuie să mai schimbăm din când în când. Trebuie să înțelegem ce greșeli am făcut.

Viitorul a jucat bine, a jucat foarte agresiv. Îi... citeste mai mult