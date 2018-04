Italianul Devis Mangia a părut resemnat la finalul partidei FCSB - CS U Craiova 2-0. Tehnicianul oltenilor spune că Băluţă nu ar avea motive să fie supărat pentru că a început meciul pe bancă.

"Ştiam că-s periculoşi la fazele fixe, au fost mai buni ca noi, pregătisem un alt stil de joc, au înscris repede, am fost nevoiţi să schimbăm modul în care am pregătit această partidă. Trebuie să ne apărăm poziţia a treia, e firesc că primele două locuri nu le mai putem atinge. E normal ce au spus elevii mei, că nu mai avem şanse la titlu. Băluţă trebuie să joace şi să nu vorbească prea mult. Dacă am ceva de vorbit cu... citeste mai mult