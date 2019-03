Antrenorul celor de la U Craiova, Devis Mangia (44 de ani) a vorbit despre jocul echipei sale din meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe, încheiat cu victoria oltenilor, scor 1-0. Astfel, deţinătoarea Cupei României rămâne pe locul doi, la un singur punct în spatele celor de la CFR Cluj.

”Am jucat bine, sunt mulţumit. Băieţii au interpretat foarte bine jocul. Am avut foarte multe ocazii, nu am închis jocul. Am vorbit cu băieţii înainte de meci şi am zis că vreau o pauză liniştită. Aşa a fost!

Am fost puţin mai supărat pentru că am ratat foarte multe ocazii, dacă nu închizi jocul după se poate întâmpla ceva în timpul meciului. Am zis eu că... citeste mai mult