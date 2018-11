Antrenorul Craiovei, Devis Mangia, a anunţat că starea lui Valentin Mihăilă este una bună, dar puştiul accidentat de Laurenţiu Rus nu va evolua în jocul cu Sepsi.

"Este ok, dar nu poate fi in teren. S-a antrenat puţin ieri, singur, azi la fel. Am vorbit cu doctorul, este în regulă", a spus Devis Mangia, la conferinşa de presă premergătoare partidei cu Sepsi OSK.

Un moment îngrozitor a avut loc în minutul 10 al partidei dintre Politehnica Iaşi şi U Craiova, când jucătorii celor două echipe s-au temut de ce e mai rău. Jucătorul oaspeţilor, Valentin Mihăilă, a primit... citeste mai mult

