Devin Lima din trupa LFO a murit la 41 de ani

Cântărețul, care a format LFO cu Brad Fischetti, a pierdut lupta cu cancerul de gradul IV, conform Mirror. Acesta a murit la vârsta de 41 de ani. Bătălia cu cancerul a durat un an de zile.

Pe numele său real, Harold Lima, acesta a strălucit alături de Brad Fischetti în LFO. Trupa era faimoasă în anii ’90, având hit-uri precum Summer Girls, Girl On TV și Every Other Time.

LFO urmau să aibă un turneu la începutul anului, dar a fost anulat când doctorii i-au descoperit tumoarea la glandele suprarenale. Tumoarea afecta mai multe organe, inclusiv inima. Când doctorii au operat-o, au descoperit că acesta avea cancer de gradul IV.

